Россия не обязана никого уведомлять об испытаниях ракеты средней дальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он указал, что Россия не направляла заранее уведомлений США или другим странам о намерении применить гиперзвуковую ракету «Орешник» по объекту оборонно-промышленному комплексу на территории Днепропетровской области на Украине, поскольку у нее нет таких обязательств.

«Нет, никаких нотификаций не было, ибо у России нет такого обязательства в отношении ракет средней дальности», — добавил Песков.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Он отметил, что запуск ракеты стал ответом на планы Белого дома по производству ракет средней и меньшей дальности.