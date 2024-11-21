Путин заявил о готовности России к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин в заявлении о ходе СВО заявил о готовности РФ к любому развитию событий. Запись его выступления опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, Москва готова к мирному разрешению конфликта, но при этом готова и к любому развитию событий.

«Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно — ответ всегда будет», — добавил он.

Президент отметил, что РФ считает себя вправе использовать оружие против военных объектов тех стран, которые применяют свое оружие против нее. При этом он подчеркнул, что объекты для поражения в ходе будущих испытаний новейших отечественных ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз безопасности страны, а вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности — в зависимости от действий США и их сателлитов.

Также Путин пообещал «правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты» решительный и зеркальный ответ случае эскалации агрессивных действий.