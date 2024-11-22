Медведев заявил, что в руководстве России нет сумасшедших

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что в руководстве РФ нет сумасшедших, желающих применить ядерное оружие. С такими словами он выступил в интервью Al Arabiya.

«Нам бы очень не хотелось, чтобы это вообще когда-либо произошло. Сумасшедших в руководстве России нет», — подчеркнул он.

При этом использование ядерных вооружений он назвал «крайним вариантом».

До этого Медведев заявил, что страны НАТО присоединились к украинскому конфликту.

18 ноября президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В соответствии с документом, «агрессия против Российской Федерации и (или) ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение».

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Подчеркивается, что в полном объеме касается ситуации, возникшей при решении США (и их союзников) на боевое применение тактических баллистических и крылатых ракет большой дальности по объектам в глубине России.

19 ноября Украина впервые ударила ракетами ATACMS вглубь России.