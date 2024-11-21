Путин: РФ применила баллистическую ракету «Орешник» в Днепропетровске

Президент России Владимир Путин заявил, что вооруженные силы России запустили по военному объекту в Днепропетровске баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Об этом сообщает «Газета.ру».

Такое заявление Путин сделал во время специального заявления, которое длилось почти восемь минут. По его словам, удар был нанесен по заводу «Южмаш» баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Он также добавил, что запуск «Орешника» стал ответом на планы Белого дома по производству ракет средней и меньшей дальности. Использование ракеты Путин оценил как успешное.

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Помимо этого Путин добавил, что запуск стал ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

«Разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется нами в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Повторю, испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России», — заявил он.