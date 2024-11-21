Региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после ударов западными дальнобойными ракетами по российской территории, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер также рассказал, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях. В Брянской области пожар на складе потушен, в результате инцидента жертв нет.

«Использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно», - сказал Путин.

Ранее экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай в интервью НСН заявил, что если Вооруженные силы РФ применили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), то это было бы в полной мере оправдано, поскольку Киев давно применяет против России все возможные средства поражения, заявил экс-премьер ДНР.