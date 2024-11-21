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Путин заявил о применении против РФ дальнобойного оружия Запада

Региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после ударов западными дальнобойными ракетами по российской территории, заявил президент России Владимир Путин.

Путин заявил о применении против РФ дальнобойного оружия Запада
© globallookpress.com

Российский лидер также рассказал, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях. В Брянской области пожар на складе потушен, в результате инцидента жертв нет.

«Использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно», - сказал Путин.

Ранее экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай в интервью НСН заявил, что если Вооруженные силы РФ применили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), то это было бы в полной мере оправдано, поскольку Киев давно применяет против России все возможные средства поражения, заявил экс-премьер ДНР.

Политика
Александр Бородай
Владимир Путин
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