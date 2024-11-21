Путин: конфликт на Украине после удара ракетами по РФ приобрел глобальный характер

Нанесение ударов по территории РФ западными дальнобойными ракетами придало конфликту на Украине черты глобального.

На это указал, выступая по телевидению с заявлением, президент РФ Владимир Путин.

"С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный западом конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера", - подчеркнул он.

Путин рассказал об ударе по России западным дальнобойным оружием