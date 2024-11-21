Захарова оценила военную помощь Франции Украине

Отправка в зону боевых действий подготовленной во Франции очередной украинской бригады и любые другие попытки "французских поджигателей войны" не изменят исход конфликта.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Что касается наращивания военной помощи киевскому режиму, то убеждены, что никакие попытки французских разжигателей войны не изменят исхода конфликта, в котором Россия отстаивает свои жизненные интересы, - подчеркивает в комментарии Захарова. - Отправка в зону боевых действий подготовленной во Франции очередной украинской бригады, которая почему-то названа именем не имеющей никакого отношения к Украине русской княжны Анны Ярославны, приведет лишь к новым страданиям и жертвам".