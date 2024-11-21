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Захарова: военная помощь Франции Киеву не изменит ход конфликта

Отправка в зону боевых действий подготовленной во Франции очередной украинской бригады и любые другие попытки "французских поджигателей войны" не изменят исход конфликта.

Захарова оценила военную помощь Франции Украине
© РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Что касается наращивания военной помощи киевскому режиму, то убеждены, что никакие попытки французских разжигателей войны не изменят исхода конфликта, в котором Россия отстаивает свои жизненные интересы, - подчеркивает в комментарии Захарова. - Отправка в зону боевых действий подготовленной во Франции очередной украинской бригады, которая почему-то названа именем не имеющей никакого отношения к Украине русской княжны Анны Ярославны, приведет лишь к новым страданиям и жертвам".

Политика
Мария Захарова
МИД России
Киев
Украина