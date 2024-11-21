Слуцкий прокомментировал ордер МУС на арест Нетаньяху

Реакция Запада на выполнение ордера Международного уголовного суда на арест премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху станет показательной. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

Он напомнил, что Россия не признает юрисдикцию МУС.

«Но здесь важно не отношение нашей страны к деятельности этой организации, а стран коллективного Запада», — добавил Слуцкий.

Он указал, что будет очень показательно, согласятся ли они выполнять ордер или проигнорируют его «в угоду США». По словам Слуцкого, действия Запада в этом вопросе «станут лакмусовой бумажкой в отношении фирменных "двойных стандартов"».

Ранее ордер МУС на арест Нетаньяху прокомментировали официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс и глава евродипломатии Жозеп Боррель. Они оба призвали государства, признающие юрисдикцию суда, к его выполнению.