Слуцкий прокомментировал ордер МУС на арест Нетаньяху

Реакция Запада на выполнение ордера Международного уголовного суда на арест премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху станет показательной. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

Слуцкий прокомментировал ордер МУС на арест Нетаньяху
© РИА Новости

Он напомнил, что Россия не признает юрисдикцию МУС.

«Но здесь важно не отношение нашей страны к деятельности этой организации, а стран коллективного Запада», — добавил Слуцкий.

Он указал, что будет очень показательно, согласятся ли они выполнять ордер или проигнорируют его «в угоду США». По словам Слуцкого, действия Запада в этом вопросе «станут лакмусовой бумажкой в отношении фирменных "двойных стандартов"».

Ранее ордер МУС на арест Нетаньяху прокомментировали официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс и глава евродипломатии Жозеп Боррель. Они оба призвали государства, признающие юрисдикцию суда, к его выполнению.

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