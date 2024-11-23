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Захарова иронично прокомментировала угрозы США из-за решения МУС по Нетаньяху

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично высказалась об угрозе США из-за решения Международного уголовного суда (МУС) по премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова иронично прокомментировала угрозы США из-за решения МУС по Нетаньяху
© РИА Новости

По ее словам, Москва на фоне угроз со стороны Вашингтона, в том числе от американского сенатора Тома Коттона, в адрес сотрудников МУС из-за ордера на арест премьера и бывшего министра обороны Израиля, ожидает ответных мер со стороны стран Европы и президента США Джо Байдена.

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Захарова добавила, что теперь ожидает «высылку американских дипломатов из Гааги, а затем из других стран Европейского союза в знак солидарности» с МУС, подтверждение от премьер-министра Великобритании Кира Стармера об угрозе жизни «подданного Его Величества Карим Хана», а также «заявление о поддержке Нидерландов как союзника по НАТО» от действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

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