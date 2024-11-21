Юрий Слюсарь назвал приоритетом работы транспортную инфраструктуру Ростовской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о необходимости развития транспортного сообщения в регионе с акцентом на рынок перевозок, уделив особое внимание состоянию главной федеральной трассы М-4 «Дон». Его слова приводятся на официальном портале правительства области.

По словам врио главы региона, транспортная отрасль входит в число тем, наиболее волнующих жителей Ростовской области. И в этом он убедился в первые же дни работы, получая комментарии, в том числе и в своем Telegram-канале.

При этом необходимо учитывать и положение Ростовской области, являющейся федеральным транспортным хабом, заметил он.

«Ростов, регион, в силу своего географического положения и экономического потенциала, должен участвовать в большом количестве федеральных программ, связанных с развитием транспортной отрасли. Надо реализовывать те программы на региональном уровне, которые уже предусмотрены, инициировать новые. Состояние транспортной отрасли предполагает, что многое предстоит еще сделать – с акцентом на рынок перевозок», - заявил врио губернатора региона.

В частности, на площадке XVIII Международного форума и выставки «Транспорт России» Юрий Слюсарь обсудил с председателем правления госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко тему реконструкции главной дороги области - трассы М-4 «Дон», которая является еще и основной транспортной артерией всей страны с севера на юг.

«Ростов - хаб для связи с новыми территориями, Северным Кавказом. Мы реально живем «на сквозняке» – с учетом таких транспортных потоков, такой транспортной инфраструктуры», - заметил на встрече Слюсарь.

По его словам, особого внимания требует расширение 94-километрового участка трассы М-4 «Дон» от Каменска-Шахтинского до Ростова. Это одно из наиболее узких мест, где сходятся все транспортные потоки. И четырех полос для трассы, движение по которой превышает 70 тысяч авто в сутки, категорически не хватает.

В свою очередь председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко назвал проект реконструкции этого участка имеющим большое значение, отметив, что уже ведется подготовка к его реализации.

«Дорогу на этом участке планируем расширить до шести полос. Будет очень сложно, потому что нужно очень грамотно организовать движение на время реконструкции, мы не можем полностью перекрывать проезд для транспорта. Тем более есть ограничения на работы в летний период, чтобы не мешать автомобилистам, которые едут к Черному морю», - заявил он.

Также Петушенко заметил, что реконструируются и другие участки трассы. В частности, до шести полос была расширена дорога с 907-го по 925-й км.

Кроме того, врио главы региона Юрий Слюсарь обратил особое внимание и на то, что в Ростове-на-Дону очень большой отложенный спрос на авиационные перевозки.

«Люди все эти годы не летали, и когда, даст Бог, это начнется, будет бурное развитие отрасли авиационных перевозок. Аэропорт «Платов» - замечательный аэропорт, красивый, один из самых красивых аэропортов страны, - когда заработает в полную силу, ростовчане будут летать в разных направлениях – и по стране, и за границу», - пообещал он.

Острым вопросом для ростовчан Слюсарь назвал и ситуацию с общественным транспортом. По словам врио губернатора, «звучали претензии с точки зрения регулярности сообщений и качества подвижного состава».

«Мы провели достаточно закрытое и поэтому откровенное совещание с транспортниками. Что-то стало очевидно сразу. Какие-то проблемы носят объективный характер, какие-то, на мой взгляд, субъективный, которые вполне по силам нам вместе решить», - пояснил Юрий Слюсарь.

Он также подчеркнул, что потребовал от компаний, которые пользуются государственной поддержкой, чтобы они ответили улучшением качества услуг, так как «есть вопиющие случаи, связанные с регулярностью», и проблемы «нужно устранять, и устранять быстро».

Напомним, что Юрий Слюсарь является кандидатом экономических наук. Ранее он занимал пост гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). 4 ноября указом президента РФ Владимира Путина был назначен врио губернатора Ростовской области после того как предыдущий глава региона Василий Голубев заявил о своем уходе в отставку «в связи с переходом на другую работу».