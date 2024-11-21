В Крыму продолжат национализацию имущества у собственников, враждебных к России

В Крыму будет продолжен процесс национализации имущества у владельцев, которые имеют враждебное отношение к России. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, как передает РИА Новости.

© Газета.Ru

"Все решения принимаются антитеррористической комиссией, куда входят представители всех правоохранительных структур. Мы оцениваем полностью ситуацию. Силовыми структурами отслеживаются пути движения средств по конкретным предприятиям. Да, этот процесс будет продолжен при выявлении дополнительно такого имущества", — пояснил чиновник.

По его словам, средства, полученные от национализации, будут направлены, в частности, на установку модульных спортивных залов в образовательных учреждениях, а также на ремонт Домов культуры и сельских спортплощадок.

В начале ноября Аксенов заявлял, что более 1000 объектов, расположенных на территории полуострова и принадлежащих украинским олигархам, были включены в перечень подлежащего национализации имущества в 2024 году. По его словам, в общем реализация национализированного имущества украинских олигархов позволила региону заработать свыше 4,5 млрд рублей.