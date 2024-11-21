Матвиенко переизбрали председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ. Такое решение единогласно было принято на заседании Совета.

"Правоустанавливающими документами ассамблеи определен годовой срок полномочий председателя Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ. Таким образом, срок полномочий, которыми вы меня наделили год назад, завершен. Поэтому с большой надеждой сегодня я вношу в повестку дня вновь вопрос о председателе Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ", - сказала Матвиенко.

Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова предложила переизбрать Матвиенко председателем Совета МПА СНГ.

"Мы все хорошо знаем Валентину Ивановну. Являясь выдающимся государственным и политическим деятелем, она снискала заслуженный авторитет не только в наших странах, но и далеко за их пределами. Без преувеличения скажу, что уважаемая Валентина Ивановна - это сердце Межпарламентской ассамблеи, которая задает ритм всей нашей работы", - сказала Кочанова.

Представители делегаций разных стран также высказали слова поддержки и благодарности Матвиенко за ее плодотворную работу. В итоге делегаты единогласно проголосовали за избрание спикера Совета Федерации на пост главы Совета МПА СНГ.