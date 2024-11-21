В ГД предложили маркировать медицинских блогеров

Депутат Куриный: Маркировка каналов о медицине оградит россиян от шарлатанов

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В Госдуме предложили внедрить специальную маркировку для материалов медицинских блогеров, чтобы их записи в социальных сетях могли быть легко отличимы от советов самозванцев. Это позволит пользователям убедиться, что они получают консультации от квалифицированных специалистов, а не от непрофессионалов.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного, предложение находится на стадии разработки, и на данный момент нет ни конкретных проектов, ни нормативных актов. Идея основывается на опыте других стран, где врачи, ведущие медицинские блоги, получают специальную отметку на своих материалах.

Куринный отметил, что в некоторых европейских странах медики, дающие советы в интернете, подтверждают свою квалификацию через предоставление лицензий и документов, после чего получают специальный знак. Такая маркировка служит дополнительной гарантией доверия для пользователей.

Депутат подчеркнул, что такой подход будет проще и эффективнее, чем создание реестров, которые могли бы осложнить работу врачей в социальных сетях. Эта мера, по его словам, также поможет предотвратить распространение ложной и опасной информации, угрожающей здоровью людей.

Кроме того, возможность фальсификации маркировки будет минимизирована, так как уже сейчас в России действует система регистрации блогеров с более чем 10 тысячами подписчиков, что позволяет проверять предоставленные ими данные.

Как отметил Куринный, значок, который будет присваиваться на платформах, таких как «ВКонтакте» или «Одноклассники», подтвердит наличие у автора профильного медицинского образования и опыта работы. Сейчас же в интернете активно распространяют медицинские советы люди, зачастую, не имеющие отношения к здравоохранению, что создает опасность для здоровья, подытожил парламентарий в беседе с 360.ru.

Ранее маркетолог прокомментировал последствия от регистрации крупных блогеров и пабликов.