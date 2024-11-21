Захарова разъяснила ситуацию с телефонным звонком во время брифинга

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что поступивший ей в прямом эфире еженедельного брифинга телефонный звонок был связан с уточнением у экспертов принадлежности темы для одного из комментариев.

"Перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете. Уточнила у экспертов, наша ли эта тема. Ответ пришел в ходе брифинга - МИД не комментирует. Так что интриги никакой нет", - сообщила Захарова ТАСС.

В ходе еженедельного брифинга по текущим вопросам внешней политики Захарова ответила на телефонный звонок. Поскольку трансляция не прерывалась, можно было расслышать, что речь шла о том, целесообразно ли министерству выступать с комментарием по одной из тем.