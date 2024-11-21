В Госдуме назвали «сигналом Западу» утверждение обновленной ядерной доктрины

Власти нашей страны «ведут ответственную политику». Изменения концепции не предполагают реализацию мер «тут же»

. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета нижней палаты парламента по обороне Юрий Швыткин уточнил, что корректировка концепции — «предупредительный выстрел», который призывает ЕС и США осознать «ответственность» за свои действия.

«Сегодня мы должны понимать, что наша страна ведёт ответственную взвешенную политику в отношении возможного ядерного удара с нашей стороны. На мой взгляд, эта взвешенная политика даёт свои результаты. Мы не сторонники развязывания ядерной войны. Мы сегодня делаем всё возможное для того, чтобы этой войны не допустить. На те ракетные обстрелы со стороны противника по нашей территории, безусловно, будет с нашей стороны ответная реакция, но это не значит, что будет нанесение ядерного удара.То, что принята ядерная доктрина, — это, на мой взгляд, сигнал Западу, предупредительный выстрел вверх, чтобы они понимали и осознавали ту ответственность, которая лежит перед ними за судьбу народов, проживающих на этих территориях. Если нашей стране будет угрожать опасность её целостности, суверенитету, независимости, то будут приняты меры жесточайшего характера по отношению к врагу. Сейчас страны блока НАТО, мы уже не говорим недружественные страны, как это изначально было, не говорим, что это противник, — это самый настоящий враг, и мы исходим, прежде всего, из этого. Но если сейчас нанесён удар со стороны противника ракетами Storm Shadow либо ATACMS, то это не значит, что тут же последует ядерный удар. В этом вопросе нужно понимать, что это приведёт к ядерной катастрофе в конечном итоге».

Ранее Минобороны впервые сообщило об уничтожении ракет Storm Shadow.

Накануне в США подтвердили удар ВСУ ATACMS по России. Это произошло через два дня после того, как администрация Джо Байдена дала Киеву зеленый свет на использование американского оружия большей дальности, сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников в Вашингтоне, которые пожелали остаться неизвестными.

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновлённую ядерную доктрину — Основы госполитики в области ядерного сдерживания 19 ноября. Соответствующий документ опубликован.