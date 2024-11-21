Ковальчук предложил Западу платить России за «очистку» планеты

Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что западным странам следовало бы платить за «очистку» планеты благодаря российским лесам. Об этом сообщает РИА Новости

Такое заявление Ковальчук сделал, выступая на круглом столе «Доктрина многополярного мира против глобализма и трансгуманизма: задачи информационной политики» в Совете Федерации. Он напомнил, что в России больше всего лесных ресурсов среди стран мира.

«Мы поглощаем углекислый газ. Они нам платить должны за то, что мы «чистим» планету. А они нам квоты назначают», - подчеркнул Ковальчук.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны должны заплатить Африке за годы издевательств, эксплуатации и грабежа африканских ресурсов. В рамках дискуссии на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Захарова отметила, что на Западе не любят платить по долгам и признавать себя виновными, но выплаты компенсаций Африке необходимо обсуждать.