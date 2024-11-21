Во время пресс-конференции официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой позвонил неизвестный, который попросил не комментировать удары «баллистическими ракетами». Об стало известно в четверг, 21 ноября.

Голос отчетливо слышно в прямом эфире на трансляции министерства.

Поведение австрийского концерна OMV, связанное с невыплатами за российский газ, является недобросовестным. OMV ранее сообщила о положительном решении международного арбитража в споре с «Газпром экспортом». Компания намеревалась взыскать с российского поставщика 230 миллионов евро за недополученный газ по немецкому контракту, используя эти средства для оплаты поставок в Австрию. Позже австрийская компания получила уведомление от «Газпром экспорта» о прекращении поставок газа.

Захарова назвала доклад ЮНЕСКО источником фейков

Захарова назвала «план стойкости» украинского президента Владимира Зеленского очередным набором болезненных фантазий для сохранения своей власти.

Журналист Такер Карлсон заявил, что Соединенные Штаты Америки по сути являются фашистским государством, правительство которого намеренно провоцирует ядерную мировую войну.