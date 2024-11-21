Володин заявил о необходимости анализа региональных практик в сфере миграции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой проанализировать региональные практики в миграционной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе палаты парламента, передает ТАСС.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания 21 ноября поручил проанализировать региональные практики в миграционной сфере. Соответствующее поручение дано заместителю председателя Госдумы Ирине Яровой, возглавляющей парламентскую комиссию по вопросам миграционной политики", - говорится в сообщении.

До этого Володин заявил, что Краснодарский край и Тверская область наиболее эффективно регулируют вопрос трудовой миграции. По его словам, всего 43 региона используют свои полномочия для регулирования трудовой миграции. Он добавил, что на данный момент тяжелая ситуация наблюдается в Самарской области, где "самые дешевые патенты, самое большое количество трудовых мигрантов".

До этого сообщалось, что детям мигрантов стало сложнее поступать в российские школы, поскольку сроки рассмотрения заявок значительно увеличились.