Захарова назвала доклад ЮНЕСКО источником фейков

Проект доклада гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022-2023 годы стал источником дезинформации, с которой призывают бороться в организации. Об этом 21 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, сообщается в ее соцсетях.

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Ранее был опубликован доклад гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022-2023 годы. В МИД РФ после этого отметили, что секретариат организации и лично ее гендиректор «продолжают демонстративно игнорировать» преступления Киева против журналистов РФ, «включая целенаправленные убийства, теракты и покушения на жизни».

Захарова назвала доклад одиозным и несбалансированным опусом, составленным на основе недостоверных данных. «Этот самый доклад становится источником дезинформации, тех самых фейков, с которыми ЮНЕСКО в том числе призывает бороться», — указала дипломат.

По ее словам, отечественные медиаоператоры также недовольны злоупотреблением статистикой, приведенной в проекте доклада по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за период 2022-2023 годов. В частности, в документе отсутствует информация о погибших российских журналистах.

Как писала «Парламентская газета», представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Рено де Виллен ранее заявил, что в организации не реагируют на убийства более чем 30 российских журналистов, совершенные Киевом, в связи с тем, что Москва якобы «не предоставляет доступ» для подтверждения этой информации.