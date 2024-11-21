В Кремле ответили, будут ли западные СМИ на пресс-конференции Путина

Средства массовой информации из недружественных государств будут допущены на предстоящую большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая запланирована на декабрь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Москва приглашает представителей СМИ, передает ТАСС.

Мы их приглашаем — они работают. Это те, кто аккредитован в Российской Федерации, кто действует с уважением к нашему законодательству, — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что в России с уважением относятся к работающим в стране журналистам из недружественных стран. Москва пытается помочь им сохранять информационный баланс, отметил Песков.

Ранее Песков заявил, что совмещенные прямая линия и пресс-конференция Путина планируются в один из четвергов в декабре. При этом он не стал называть точную дату. По словам Пескова, она будет объявлена позже.

До этого СМИ сообщали, что журналистка телеканала Sky News попыталась прорваться к министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите G20 в Бразилии. Она хотела задать министру вопросы, но не успела. Российская сторона позволила британке присутствовать на выступлении Лаврова, однако ее предупредили, что времени на общение с дипломатом будет немного.