Якушев: новые главы отделений ЕР в регионах обеспечат их перезагрузку

Предстоящие назначения секретарей региональных отделений "Единой России", которые, как ожидается, возглавят руководители регионов или спикеры заксобраний, обеспечат перезагрузку этих партийных организаций. Об этом в ходе собеседования с кандидатами заявил врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев.

По его словам, эти кандидаты "давно работают по партийной линии, зарекомендовали себя с лучшей стороны, и есть определенная уверенность, что с их назначением партийные организации в регионах получат перезагрузку".

"Коллеги в регионах, которые, как мы планируем, возглавят партийные организации, работают давно, знают, что там происходит, поэтому надеюсь на то, что в их лице мы, естественно, получим такую серьезную поддержку и опору", - добавил Якушев.

На должность секретаря саратовского отделения партии претендует губернатор Роман Бусаргин, в Республике Коми - врио губернатора Ростислав Гольдштейн, в Еврейской автономной области - врио губернатора Мария Костюк, в Тамбовской области - врио губернатора Евгений Первышов, в Санкт-Петербурге - председатель заксобрания города Александр Бельский, в Республике Алтай - председатель госсобрания республики Эжер Ялбаков.