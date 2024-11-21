В Кремле отреагировали на информацию о возможном нападении на Белоруссию

Россия несет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии в рамках Союзного государства. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«В рамках Союзного государства мы несем обязательства по обеспечению безопасности союзной Белоруссии. И эти обязательства неоднократно фигурируют в основах нашей ядерной политики, недавно опубликованной», - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России также обратил внимание на то, что спецслужбы двух стран находятся в постоянном контакте на тему потенциальных угроз Запада в адрес Минска, о которых неоднократно говорил белорусский лидер Александр Лукашенко, пишет ТАСС.

«Разумеется, эта тема постоянно обсуждается и на высшем уровне, когда общаются президенты наших двух стран», - заметил Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ради смены власти в стране оппозиция, находящаяся за границей, готова пойти на все, в том числе и на силовое противостояние. По его словам, у Минска есть сведения о подготовке американцами в Польше и странах Балтии «белорусской освободительной армии», основу которой должны составить полк имени Калиновского.

А накануне белорусские журналисты представили фильм-расследование «Бесы: как хотят захватить Беларусь». По их данным, готовится военное вторжение в Белоруссию. И уже несколько лет за рубежом разрабатывается план, в котором расписаны все роли и этапы.