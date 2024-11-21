Медведев назвал "Единую Россию" системообразующей партией

"Единая Россия" является системообразующей политической партией в РФ, в ее рядах более 2,5 млн человек. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами на должности секретарей партийных региональных отделений.

"Единая Россия", напомню, сейчас у нас самая массовая и влиятельная, системообразующая политическая партия, правящая партия. В наших рядах более 2,5 миллиона человек, почти 900 тысяч сторонников. В рядах партии состоит 79 высших должностных лиц субъектов Российской Федерации", - сказал Медведев.

Он также отметил, что в 77 законодательных органах государственной власти регионов партия имеет "квалифицированное или простое большинство". По мнению Медведева, это "символ высокого доверия" к партии, которое нужно "оправдывать ежедневно".