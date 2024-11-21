Кремль ответил на заявление Пентагона об условии обмена ядерными ударами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Пентагона о допущении обмена ядерными ударами на «наиболее приемлемых для США» условиях. Он заявил, что Россия занимает ответственную позицию и стремится не допустить ядерного противостояния. Об этом сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что ответственный подход России отражен в ее ядерной доктрине. Представитель Кремля добавил, что Москва рассчитывает на такой же подход со стороны других стран и их отказ от провокаций.

«Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного конфликта», - заявил Песков.

Ранее представитель Стратегического командования Пентагона (STRATCOM) контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают обмен ядерными ударами в том случае, если им удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.

В середине ноября уходящий в отставку президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по России дальнобойными ракетами ATACMS. Американские СМИ писали, что ВСУ разрешено наносить удары «для защиты» своих подразделений пока только на курском направлении.

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На фоне этого президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В доктрину включили возможность ответа на агрессию со стороны неядерных государств, поддерживаемых ядерными странами. Сообщалось, что ответ может последовать в случае массированных атак беспилотников, крылатых ракет и гиперзвуковых самолетов.

Позже представитель Стратегического командования Минобороны США Томас Бьюкенен заявил, что, «если придется», Штаты допускают обмен ядерными ударами.