Сергей Лавров отправляется с рабочим визитом в Брест

В совместной коллегии двух министерств иностранных дел - России и Беларуси - примет участие Сергей Ларов, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Визит продлится два дня - 21 и 22 ноября.

Как подчеркивает Захарова, "будет продолжена координация подходов к сотрудничеству со странами мирового большинства в многосторонних форматах с упором на ШОС и БРИКС". Будут также предприняты "совместные усилия по противодействию судебно-правовой и санкционной агрессии коллективного Запада". Планируется принять соответствующее постановление и утвердить план белорусско-российских межмидовских консультаций на 2025 год.

Будет подписано, утверждает дипломат, "совместное заявления по общему видению Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке". Также министры подпишут двустороннюю декларацию о повышении роли международного права и о руководящих принципах".

Сергей Лавров обменяется с белорусским коллегой мнением по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки. Особое внимание, подчеркивает Захарова, будет уделено тематике дипломатического сопровождения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Планируется посещение мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и возложение цветов к монументу ее защитникам.