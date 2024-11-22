Лавров примет участие в заседании коллегии МИД РФ и Белоруссии в Бресте

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу примет участие в совместном заседании коллегии МИД РФ и МИД Белоруссии. Накануне глава российской дипломатии прибыл в Брест с двухдневным рабочим визитом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Лавров планирует встретиться со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым для обмена мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки, а также о внешнеполитической координации на двусторонних площадках.

Она отмечала, что особое внимание будет уделено дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, министры обсудят подготовку заседания Высшего государственного совета Союзного государства, намеченного на начало декабря 2024 года.

Она также сообщила, что Лавров посетит мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" и возложит цветы к памятнику защитникам крепости.

Противодействие агрессии Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее называл введенные Западом против республики санкции "фашистскими и беспрецедентными". Недружественные государства не перестают вводить ограничительные меры и против России. Ожидается, что в Бресте представители МИД двух стран обсудят координацию совместных усилий по противодействию "судебно-правовой и санкционной агрессии коллективного Запада".

На полях мероприятия запланировано подписание двусторонней декларации "О повышении роли международного права и о руководящих принципах, касающихся квалификации односторонних принудительных мер в качестве противоправных путей и средств противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий таких мер".

Захарова добавила, что по итогам встречи планируется подписание соответствующего постановления и утверждение плана межведомственных консультаций на следующий год.

Также будет продолжена синхронизация подходов к сотрудничеству со странами мирового большинства в многосторонних форматах с упором на Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС.

Позиции России и Белоруссии по этой теме вероятно найдут отражение в совместном заявлении МИД по общему видению евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

Эта тема будет особенно актуальна с учетом того, что в начале ноября Белоруссия официально стала партнером БРИКС. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства иностранных дел республики, 5 ноября Лукашенко подписал письмо в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина о готовности республики подключиться к БРИКС в качестве партнера.

В октябре в Казани прошел 16-й саммит БРИКС, который стал ключевым событием председательства РФ. По его итогам был согласован список стран-партнеров объединения.