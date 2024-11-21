Сурков заявил о восстании консерваторов во главе с «Траском»

Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что либерализм оказался повержен на своем поле в Соединенных Штатах, и в Вашингтон вступает авторитарный дуэт Дональда Трампа и Илона Маска. Об этом он написал в колонке для "Актуальных комментариев".

"И один из гигантов — либерализм — повержен. Причем на своем поле — в США. В Вашингтон триумфально вступает Траск — неразлучный (пока) авторитарный дуэт Трампа и Маска, шествующий во главе восставших консерваторов", - написал Сурков.

По мнению автора, либеральная идеология выродилась и начала сдавать, не справившись с проблемами миграции, демографии, преступности и бедности, переключившись на половые отношения и свободу выбора пола.

Как пишет Сурков, либерализм, совершив важную работу, "освободив чернокожих, женщин, крепостных, пролетариев" почти от всего, но не желая остановиться на достигнутом, начал копаться в свободном обществе, выискивая, кого бы еще "освободить".

"Но в целом очередная сексуальная революция бурно провалилась; контрреволюция, слава богу, торжествует. Атака первертов и парагендеров отражена", - констатировал автор.

Он подчеркнул, что либерализм оказался поверженным, а Россия справилась с ним раньше, чем Америка.