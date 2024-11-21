Захарова: МИД ожидает расследования обрыва кабелей в Балтийском море без истерии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Швеция доведет расследование повреждения двух кабелей в Балтийском море без "российско-китайской истерии". "Подтянулась тяжелая артиллерия немецкого издания Bild. Она выпустила статью, в которой утверждается, что во всем виновато некое китайское грузовое судно с капитаном-россиянином. Какая многоходовка. И Россия, и Китай, так сказать, тут виноваты", - заявила она. По ее словам, в Москве ожидают, что поднятая "профессиональными русофобами российско-китайская истерия уляжется". "Расследование тоже, хотелось бы все-таки надеяться, будет доведено до конца, в отличие от ситуации с Северным потоком", - добавила Захарова. Датские военные суда ранее задержали китайский корабль Yi Peng 3, проходивший рядом с поврежденными кабелями в Балтийском море. По данным СМИ, капитан судна россиянин, а сам Yi Peng 3 следовал из российского порта Усть-Луга. По факту повреждения кабелей прокуратура Литвы начала следствие по статье "терроризм". Шведская прокуратура квалифицировала произошедшее как диверсию.