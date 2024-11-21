Открытие американской базы в Польше является провокационным шагом Вашингтона, при этом она входит в число приоритетных целей для потенциального поражения российскими войсками. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Американская база противоракетной обороны в Редзиково была официально открыта 13 ноября. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что она направлена против России. При этом, по его словам, изначально предполагалось, что база будет защищать дальние территории от ракет, которые могут быть запущены, например, из Ирана.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что открытие военной базы в Польше – «очередной откровенно провокационный шаг в череде глубоко дестабилизирующих действий американцев и их союзников по Североатлантическому альянсу в стратегической сфере».

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«Этот шаг укладывается в многолетнюю деструктивную практику подтягивания к российским рубежам военной инфраструктуры НАТО (…) Что естественным образом ведет к нарастанию стратегических рисков и, как следствие, к повышению общего уровня ядерной опасности», - констатировала она.

Также дипломат подчеркнула, что американская база в Польше, «с учетом характера уровня угроз, возникающих от подобного рода западных военных объектов», давно вошла в число приоритетных целей для потенциального поражения российскими войсками.