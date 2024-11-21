Подводные кабели на дне Балтийского моря порвались из-за износа, тут нет «руки Москвы».

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Таких инцидентов буквально по несколько сотен случаев в год. Какие же причины, что вызывают подобные аварии? Это человеческий фактор при постановке судна на якорь, неправильное использование подводного трала, и банальный износ оборудования. Ну можно во всем искать руку Москвы, но есть же и логика, факты, и объективные данные», — отметила дипломат.

Россиянина обвинили в обрыве подводных кабелей в Балтийском море

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что странам Европейского союза (ЕС) нужно вкладывать миллиарды «не в террористический киевский режим, а в свой научный технический прогресс», чтобы избежать подобных проблем.