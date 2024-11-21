Лавров примет участие в заседании Совета глав субъектов России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в 43-ем заседании Совета глав субъектов России на тему "Аграрная дипломатия по линии регионов". Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"26 ноября в особняке Министерства иностранных дел России под председательством главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова состоится 43-е заседание Совета глав субъектов Российской Федерации при министерстве на тему "Аграрная дипломатия по линии регионов", - сказала она.

Как отметила дипломат, в нем примут участие губернаторы, руководящие сотрудники Администрации президента Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти.

"В ходе мероприятия планируется обсудить вопросы повышения вклада регионов в укрепление позиций России на мировом сельскохозяйственном рынке, укрепление роли нашей страны в тесном взаимодействии с партнерами по БРИКС в качестве одного из гарантов продовольственной безопасности в мире", - добавила Захарова.

По ее словам, предполагается провести сверку часов по проблематике переселения в Россию граждан из недружественных государств, из государственных недружественных режимов в контексте реализации указа президента России Владимира Путина №702 от 19 августа текущего года об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.