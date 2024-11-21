В Кремле высказались о возможности новой поездки Путина в Донбасс

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил новую поездку российского лидера Владимира Путина в Донбасс.

Об этом пресс-секретарь президента РФ заявил в ответ на соответствующий вопрос в интервью РИА Новости.

«Конечно, не исключаю, что такие посещения будут еще», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что Путин «всегда рядом с людьми, с теми, кто нуждается в его заботе и помощи».

Путин в марте 2023 года совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь. Сообщалось, что глава государства за рулем автомобиля объехал несколько районов города.

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Песков также сообщал, что многое из поездки Путина в Мариуполь не было запланировано, в том числе посещение филармонии и общение с гражданами. Сопровождал президента вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В апреле того же года Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике.

20 ноября Хуснуллин сообщил, что масштабную программу восстановления Донецка собираются принять до конца текущего года. По его словам, в настоящее время ведется разработка программы восстановления города и планируется, что она будет масштабной и сопоставимой по размерам с программами восстановления Мариуполя и Волновахи.