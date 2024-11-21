В МИД РФ заявили, что Вашингтон «скребет по сусекам» для помощи Украине

Захарова: США "скребет по сусекам", собирая деньги на боевые действия на Украине
Вашингтон перед приходом в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа "скребет по сусекам", собирая деньги для продолжения боевых действий на Украине в 2025 году.
Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Пентагон спешно пытается до инаугурации президента США передать киевскому режиму оставшиеся объемы американской военной помощи, - сказала дипломат. - Вашингтон скребет по сусекам, чтобы продлить агонию своих украинских марионеток и обеспечить продолжение боевых действий не только в этом, но и в следующем году".