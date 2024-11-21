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Захарова: США "скребет по сусекам", собирая деньги на боевые действия на Украине

Вашингтон перед приходом в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа "скребет по сусекам", собирая деньги для продолжения боевых действий на Украине в 2025 году.

В МИД РФ заявили, что Вашингтон «скребет по сусекам» для помощи Украине
© РИА Новости

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пентагон спешно пытается до инаугурации президента США передать киевскому режиму оставшиеся объемы американской военной помощи, - сказала дипломат. - Вашингтон скребет по сусекам, чтобы продлить агонию своих украинских марионеток и обеспечить продолжение боевых действий не только в этом, но и в следующем году".

Политика
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