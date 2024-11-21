В МИД РФ заявили, что Вашингтон «скребет по сусекам» для помощи Украине

Вашингтон перед приходом в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа "скребет по сусекам", собирая деньги для продолжения боевых действий на Украине в 2025 году.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.