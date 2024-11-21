В МИД заявили о готовности России рассмотреть «реалистичную» мирную инициативу Украины

Россия готова рассмотреть любые "реалистичные, неполитизированные" предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге.

При этом дипломат подчеркнула, что Москва рассмотрит только такой вариант инициативы, который будет основан на учете российских интересов, текущей ситуации в зоне проведения специальной военной операции и гарантиях соблюдения соответствующих соглашений.

До этого Захарова заявила, что новый "план стойкости" президента Украины Владимира Зеленского является очередным набором болезненных фантазий для сохранения своей власти.

19 ноября Зеленский представил в Верховную раду свой "план стойкости" для Украины.

План состоит из 10 пунктов: "единство", "фронт", "оружие", "деньги", "энергетика", "безопасность", "сообщества", "человеческий капитал", "культурный суверенитет" и "политика героев".