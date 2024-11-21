Лавров примет участие в заседании СМИД и Совете министров обороны ОДКБ

Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 ноября будет участвовать в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"28 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ", - указала дипломат на брифинге.