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Лавров примет участие в заседании СМИД и Совете министров обороны ОДКБ

Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 ноября будет участвовать в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лавров примет участие в заседании СМИД и Совете министров обороны ОДКБ
© РИА Новости
"28 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ", - указала дипломат на брифинге.

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