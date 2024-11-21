События 2004 года на Украине, так называемая «Оранжевая революция», являются предпосылкой к конфликту. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, протесты, прошедшие на Майдане Незалежности в Киеве с 22 ноября 2004 года по 23 января 2005 года привели к расколу страны и были «репетицией следующего кровавого путча».

Она подчеркнула, что со дня начала этих событий прошло 20 лет.

Ранее Захарова заявила, что атаки Украины по приграничным российским регионам свидетельствуют о террористической сущности режима украинского лидера Владимира Зеленского. Дипломат добавила, что для президента Украины «использование методов террора стало обыденным явлением и нормой поведения».