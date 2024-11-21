Захарова назвала болезненными фантазиями «план стойкости» Зеленского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «план стойкости» Владимира Зеленского болезненными фантазиями.
«О планах Зеленского: это отдельная страница в учебнике по психиатрии... Все понимают одно: это очередной набор болезненных фантазий с целью сохранения власти утратившим легитимность Зеленским. Мне кажется, он сам этого не скрывает», — сказала она.
Захарова назвала событие 2004 года предпосылкой к конфликту на Украине
Обозреватель издания «Украина.ру», политолог Владимир Скачко назвал пустым «план стойкости» Владимира Зеленского.