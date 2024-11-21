«План стойкости» Владимира Зеленского является очередным набором «болезненных фантазий». Как сообщает ТАСС, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, что накануне Зеленский представил свой «план» депутатам Верховной рады. Мероприятие проходило в условиях секретности — в здании отключили интернет и связь, а трансляция не проводилась. Согласно речи политика, которую опубликовали в его соцсетях позднее, «план» состоит из 10 пунктов. Полную версию украинские власти должны представить в декабре.

«Это очередной набор болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение во власти утратившего легитимность Зеленского», — заявила Захарова.

Захарова назвала событие 2004 года предпосылкой к конфликту на Украине

Дипломат отметила, что сам украинский политик уже не скрывает своих намерений. Во время выступления в парламенте Зеленский заявил, что выборов на Украине не будет до окончания конфликта с Россией, напомнила представитель МИД РФ.