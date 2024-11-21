В Кремле рассказали о помощи пострадавшим от атак ВСУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти круглосуточно оказывают помощь людям, пострадавшим в результате атак ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что активнее всех помощью пострадавшим занимаются губернаторы регионов. Они отдельно работают с каждым случаем. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что губернаторы решают возникающие вопросы «днем и ночью». Федеральный центр поддерживает руководителей регионов.

«Многие регионы, которые так или иначе страдают от таких атак получают дополнительную денежную помощь из бюджета страны», - отметил Песков.

Он подчеркнул, что в итоге каждый человек получает помощь. Песков добавил, что власти принимают экстренные меры по восстановлению жилья, так как наступили холода.

В конце октября стало известно, что правительство РФ направит более одного миллиарда рублей для выплат субсидий юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям в Белгородской, Брянской и Курской областях. Деньги пойдут на частичную компенсацию расходов по оплате работникам вынужденного простоя.