В Кремле рассказали о помощи пострадавшим от атак ВСУ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти круглосуточно оказывают помощь людям, пострадавшим в результате атак ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков отметил, что активнее всех помощью пострадавшим занимаются губернаторы регионов. Они отдельно работают с каждым случаем. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что губернаторы решают возникающие вопросы «днем и ночью». Федеральный центр поддерживает руководителей регионов.
«Многие регионы, которые так или иначе страдают от таких атак получают дополнительную денежную помощь из бюджета страны», - отметил Песков.
Он подчеркнул, что в итоге каждый человек получает помощь. Песков добавил, что власти принимают экстренные меры по восстановлению жилья, так как наступили холода.
В конце октября стало известно, что правительство РФ направит более одного миллиарда рублей для выплат субсидий юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям в Белгородской, Брянской и Курской областях. Деньги пойдут на частичную компенсацию расходов по оплате работникам вынужденного простоя.