Песков раскрыл меры по снижению угроз атак беспилотников на регионы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) применяют меры для снижения угроз атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регионы страны. Его слова приводит РИА Новости.

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«Здесь, конечно, в первую очередь работают наши военные, они создают эшелонированные системы ПВО, чтобы снижать до минимума угрозу от таких атак дронов. Но, конечно же, полностью на 100 процентов эффективной ни одна система быть не может», — подчеркнул он.

Песков заявил о «большой проблеме» с украинскими беспилотникам во многих регионах

По мнению Пескова, единственный способ полностью исключить возможные трагедии — достичь всех целей специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Ранее военный ВС РФ рассказал об обучении новым приемам противодействия БПЛА и форсированию рек. Об этом высказался инструктор по тактической подготовке с позывным Каскад.