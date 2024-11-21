В Госдуме раскрыли последствия нападения Запада на Белоруссию

Нападение на Белоруссию будет приравнено в России к нападению на собственную территорию. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, «нет ничего удивительного в планах Запада осуществить этот шаг», ведь Белоруссию можно рассматривать как «авангард национальной обороны России».

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«Именно поэтому наше руководство готово всеми имеющимися силами обеспечить оборону нашего самого близкого союзника. Пойдет ли сейчас на этот шаг Запад? Не думаю», — сказал Белик.

20 ноября белорусское телевидение представило план нападения экстремистов на республику. Речь идет о возможной попытке вторжения «Белорусского добровольческого корпуса» — это подразделение принимало участие в боевых действиях на стороне Украины. Также сообщается, что экстремистов готовили в том числе инструкторы из польского спецподразделения «Гром».

Ранее информацию о планах нападения на Белоруссию прокомментировал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.