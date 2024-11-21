Песков: СМИ из недружественных стран допустят на пресс-конференцию Путина
Средства массовой информации, представляющие недружественные страны, будут допущены на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая пройдет в декабре, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Будут», — заявил он.
Песков заявил, что прямая линия Путина пройдет в один из четвергов декабря
«Мы их приглашаем. Они работают», — отметил пресс-секретарь.
Большая пресс-конференция пройдет в совмещенном с «прямой линией» формате.