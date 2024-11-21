Песков назвал сроки проведения прямой линии Путина

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина уже готовится. Она пройдет в декабре, по традиции в четверг, поделился с ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Прямая линия и пресс-конференция готовятся. Это будет декабрь", - рассказал представитель Кремля. "Четверг, да, традиционно", - подтвердил пресс-секретарь президента РФ. "Мы сообщим", - пообещал он.

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Последняя прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с большой пресс-конференцией. Ранее совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.

Предыдущая отдельная прямая линия с президентом проходила в 2021 году, а всего суммарно - 18 раз (как отдельный формат). С 2001 года Путин 15 раз общался с россиянами в эфире в качестве президента и 4 - в качестве премьер-министра.