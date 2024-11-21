Пушков раскрыл роль Трампа в разрешении Украине наносить удары по России

Следующий американский президент Дональд Трамп мог быть в курсе планов действующего американского лидера Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары по российской территории дальнобойными ракетами ATACMS производства США, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Совфеда по информполитике Алексея Пушкова.

«Иначе невозможно объяснить подозрительное молчание самого Трампа и его команды по поводу решения администрации Байдена по ракетам (слова сына Трампа не в счет)», — заявил парламентарий.

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Он указал, что Трамп сам выступал против такого решения из-за опасности начала третьей мировой войны. Руководство США рассматривает эти ракеты как способ усилить позицию Киева перед переговорами с Москвой, отметил Пушков.