Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал поздним прозрением слова Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым под контроль Украины военным путем.

Напомним, в интервью Fox News украинский политик заявил о невозможности возвращения Крыма военным путем, так как у Киева нет для этого сил. При этом он заявил о желании вернуть полуостров "дипломатическим путем".

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Комментируя это заявление, Шеремет отметил, что в голову Зеленского прорываются реалистичные мысли о невозможности силовым путем отторгнуть Крым, который давно является неотъемлемой частью России.

"К сожалению, цена этого позднего прозрения украинского диктатора слишком дорого обошлась Украине и украинскому народу", - цитирует РИА Новости депутата.

Шеремет призвал украинские власти навсегда забыть о Крыме, который ни силовым, ни дипломатическим путем никогда не вернется под контроль "чуждой Украины".

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.