Слуцкий прокомментировал расследование СМИ о планах напасть на Белоруссию

На Западе пытаются открыть второй фронт в Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

© РИА Новости / Григорий Сысоев

По его словам, цель — создать новый антироссийский плацдарм. Парламентарий считает, что эти планы захлебнутся, Москве и Минску есть чем ответить. Так депутат отреагировал на расследование белорусских журналистов.

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Слуцкий напомнил, что обновленная ядерная доктрина России прямо гласит, что в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства Москва может применить в ответ ядерное оружие.

Ранее ГосТВ Белоруссии сообщило о плане оппозиции и Запада напасть на четыре территории на юго-западе страны. Привлекать собирались вооруженные группы из Польши, Литвы и Украины. По плану на Белоруссию должны напасть банды националистов, затем будут привлечены наемники и силы Североатлантического альянса. Готовить боевиков помогают польские спецслужбы.