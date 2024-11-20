Патриотизм — это любовь к Родине, которая, в свою очередь, складывается из любви к своей семье, дому, работе, близким и уважения к старшим, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, интервью с представителем Кремля провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска.

«Патриотизм — это любовь к Родине, которая состоит из любви к своей семье, к своему дому, к своей работе, к своим родным, уважения к старшим. Все это вместе является патриотизмом», — разъяснил Песков.

Напомним, что апреле 2022 года Песков сообщил, что у патриотизма нет и быть не может двойного прочтения: «это любовь к Родине и готовность на любые жертвы для страны, когда требуется».