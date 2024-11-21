Симоньян объяснила, почему покраснела пробившаяся к Лаврову журналистка Sky News
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян иронично отреагировала на участие журналистки Sky News в пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Напомним, во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро репортер из Британии попыталась прорваться со своими вопросами к главе МИД РФ. Она выяснила место проведения мероприятия, на которое были приглашены только российские и бразильские журналисты. И российская сторона ей не отказала.
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"Наша гениальная Маша Захарова устроила голосование - коллеги единогласно решили оставить журналистку в зале", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
И добавила, что после этого "та почему-то покраснела".
"Когда внезапно видишь настоящую демократию - краснеешь", - объяснила главред RT.