Симоньян объяснила, почему покраснела пробившаяся к Лаврову журналистка Sky News

Главред медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян иронично отреагировала на участие журналистки Sky News в пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Напомним, во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро репортер из Британии попыталась прорваться со своими вопросами к главе МИД РФ. Она выяснила место проведения мероприятия, на которое были приглашены только российские и бразильские журналисты. И российская сторона ей не отказала.

Захарова решила участь «западной лазутчицы» голосованием на брифинге

"Наша гениальная Маша Захарова устроила голосование - коллеги единогласно решили оставить журналистку в зале", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

И добавила, что после этого "та почему-то покраснела".

"Когда внезапно видишь настоящую демократию - краснеешь", - объяснила главред RT.