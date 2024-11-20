Захарова прокомментировала слова главы МИД Австрии о «тысячелетнем конфликте» на Украине

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале высказывания главы австрийского внешнеполитического ведомства Александера Шалленберга.

На кадрах опубликованного дипломатом видео министр сообщает присутствующим в зале участникам мероприятия о том, что оно проходит в годовщину «печального события».

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Глава МИД Австрии уточнил, что тысячу лет назад якобы началось «полномасштабное вторжение России на Украину».

«А вот министр иностранных дел Австрии заявил, что конфликт на Украине длится одну тысячу лет. Ложью больше, ложью меньше — все привыкли», — констатировала Захарова.

Ранее Александер Шалленберг сообщил, что добиться устойчивого, всеобъемлющего и справедливого мира на Украине удастся только при поддержке новой администрации США.

Министр подчеркнул, что переговоров о будущем Украины без участия самой Украины быть не может. По его мнению, это базовый принцип, который необходимо поддерживать.