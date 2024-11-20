Захарова рассказала об инциденте с западной журналисткой

На брифинге министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прошедшего на полях саммита «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро, произошел инцидент с западной журналисткой, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, в зал, в котором собирались журналисты из пула МИД и представители СМИ дружественных стран, «проникла иностранная «лазутчица» из Sky News», которую никто не приглашал.

Дама, отметили журналисты, прошла в зал за 30 минут до начала мероприятия, тихо села в задних рядах и стала ждать. В руках у нее был микрофон с логотипом БРИКС.

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Затем, когда все уже собрались, журналистка подошла к представителю МИД РФ Марии Захаровой и представилась. Дипломат не стала ее выгонять с брифинга, но приняла решение поставить вопрос на голосование.

«Оставляю на ваше усмотрение решение важного вопроса. В нашей пресс-конференции хочет принять участие журналистка Sky News. Мы все знаем, как к российским журналистам относятся на Западе. Вам решать — пустить ее на пресс-конференцию Сергея Викторовича или отказать», — сказала Захарова.

Автор статьи отметил, что все присутствующие «были за то, чтобы дама осталась».